Apple Aktie
|229,10EUR
|2,75EUR
|1,21%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Absatzdynamik beim iPhone 17 gehe zurück - mit wenigen Ausnahmen, schrieb Edison Lee am Montag. Die gute Nachfrage in China widerspreche etwas seiner skeptischen Haltung. Er sieht jedoch Profitabilitätsrisiken./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 203,07
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 265,93
|
Abst. Kursziel*:
-23,64%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 266,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,75%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
23.10.25
|Apple loses UK class action lawsuit over ‘excessive’ App Store charges (Financial Times)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Apple könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland abschaffen (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Samsung-Aktie im Plus: Neues AR-Headset als Alternative zur Apple Vision Pro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Google and Apple face stricter UK rules on mobile platforms (Financial Times)
|
21.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|227,85
|0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.