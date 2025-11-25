Apple Aktie
|240,85EUR
|1,75EUR
|0,73%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller verstärke offenbar seine internen Bemühungen zur Nachfolgeplanung, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Presse werde John Ternus als wahrscheinlichster Nachfolger von Tim Cook gehandelt. Dessen Nachfolgeplanung sei schon lange ein Thema, das Investoren beschäftigt, da Cooks Amtszeit als erfolgreich wahrgenommen werde. Chatterjee geht von einer langen Übergangszeit aus. Nicht überraschen würde es seiner Ansicht nach, wenn Cook die Rolle als Vorsitzender im Aufsichtsrat übernimmt./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 275,92
|
Abst. Kursziel*:
10,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 280,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,91%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Apple will need to move on from the Tim Cook gravy train (Financial Times)
|
20.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25