Apple Aktie

238,70EUR -1,60EUR -0,67%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

01.12.2025 10:28:04

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit der Kunden für die neue iPhone-17-Reihe sei zuletzt um einen Tag gestiegen, was im Rahmen der üblichen Saisonalitätstrends rund um den "Black Friday" liege, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 14:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 14:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 278,85 		Abst. Kursziel*:
9,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 278,85 		Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

