Apple Aktie
|234,00EUR
|-1,00EUR
|-0,43%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent nach oben getrieben, was wahrscheinlich einen Rekord bedeute, schrieb Edison Lee in seinem Kommentar vom Sonntag. In der letzten Woche davor habe die Wachstumsdynamik aber nachgelassen. Eine Untersuchung in sechs Märkten zeige auch, dass es - abgesehen vom Basismodell - kaum längere Lieferzeiten für das iPhone 17 gebe. Der Absatz dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sich bis zum Jahresende normalisieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246,99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 272,41
|
Abst. Kursziel*:
-9,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 272,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,33%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
15.11.25
|Apple intensifies succession planning for CEO Tim Cook (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Nvidia supplier Foxconn signals sustained data centre boom (Financial Times)
|
11.11.25
|Apple-Aktie dennoch im Plus: iPhone Air-Start offenbar verzögert (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|234,45
|-0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:20
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|United Utilities Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG