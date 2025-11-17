Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die stabilen und auf einem erhöhten Niveau liegenden Lieferzeiten für die neue iPhone-17-Reihe zeigten, dass die Produktion immer noch aufholen müsse, um mit der sehr robusten Nachfrage Schritt zu halten, schrieb Samik Chatterjee in seinem Kommentar vom Sonntag./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 272,41 		Abst. Kursziel*:
11,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 272,41 		Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

