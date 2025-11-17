Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die stabilen und auf einem erhöhten Niveau liegenden Lieferzeiten für die neue iPhone-17-Reihe zeigten, dass die Produktion immer noch aufholen müsse, um mit der sehr robusten Nachfrage Schritt zu halten, schrieb Samik Chatterjee in seinem Kommentar vom Sonntag./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:26 / EST
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 272,41
Abst. Kursziel*:
11,96%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 272,41
Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
Analyst Name::
Samik Chatterjee
Aktien in diesem Artikel
Apple Inc.
234,45
-0,23%
