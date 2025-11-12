Apple Aktie
|235,60EUR
|-1,80EUR
|-0,76%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten für das iPhone seien in den wichtigsten Märkten im Durchschnitt gegenüber der Vorwoche weiterhin unverändert bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wartezeiten für das Basismodell in den USA aber seien gestiegen. Dies deute einerseits darauf hin, dass es bei den Kunden Anklang finde. Andererseits reflektiere dies die von dem Konzern bereits erwähnten Lieferengpässe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 272,56
|
Abst. Kursziel*:
2,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 273,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,23%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
