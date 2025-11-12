ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten für das iPhone seien in den wichtigsten Märkten im Durchschnitt gegenüber der Vorwoche weiterhin unverändert bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wartezeiten für das Basismodell in den USA aber seien gestiegen. Dies deute einerseits darauf hin, dass es bei den Kunden Anklang finde. Andererseits reflektiere dies die von dem Konzern bereits erwähnten Lieferengpässe./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





