Apple Aktie

235,70EUR 3,70EUR 1,59%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

10.11.2025 13:37:13

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 246,99
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 268,47 		Abst. Kursziel*:
-8,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 272,60 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,39%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

