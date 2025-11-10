Apple Aktie
|235,70EUR
|3,70EUR
|1,59%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246,99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 268,47
|
Abst. Kursziel*:
-8,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 272,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,39%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.25
|KI-Giganten regieren den S&P 500: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren - Jefferies sieht Potenzial bis 2026 (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Apple-Aktie steigt: Siri-Update auf Google-KI? Apple plant wohl Milliarden-Investition (finanzen.at)
|
04.11.25
|Apple startet Live-Übersetzung nun auch in der EU - Aktie höher (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung für Apple auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar (dpa-AFX)