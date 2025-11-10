NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.





