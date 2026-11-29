Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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29.11.2026 22:30:02
What Amazon Is Really Buying in Its Decart Deal
Amazon (NASDAQ:AMZN) said Nov. 23 that it will buy the technology behind the Decart Optimization Stack, along with the start-up's founders and engineers. Bloomberg put the price at $7.5 billion.
Decart is better known for AI video and "world models." The piece Amazon wanted is software that helps AI models run efficiently on chips from Nvidia, Amazon, and Alphabet.
Image source: Amazon.
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