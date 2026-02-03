:be Aktie

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

03.02.2026 02:30:00

What Wall Street Thinks Microsoft Will Be Worth 1 Year From Now. Here's Why It Matters.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock was in free fall on Thursday, dropping more than 12% despite posting earnings Wednesday afternoon that appeared to be strong on the top and bottom lines.The revenue and earnings numbers beat estimates in blowout fashion. The technology giant saw revenue climb 17% to $81.3 billion, while net income jumped 60% to $38.5 billion, or $5.16 per share, which blew away estimates of $3.92 per share.
Microsoft Corp. 359,25 -0,77%
NOW Inc When Issued 13,10 3,15%

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
