Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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18.11.2026 18:24:56
What's Going On With Nebius Group Stock Wednesday?
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Nachrichten zu Nebius
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,70
|3,35%
|Nebius
|102,40
|4,98%
|Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
|6 775,00
|1,73%