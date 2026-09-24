Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
24.09.2026 15:59:23
What's Going On With Nokia Stock Thursday?
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
21.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.09.26
|Nokia-Aktie im Rally-Modus: Microsoft-Kooperation treibt Fantasie (Dow Jones)
|
02.09.26
|KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50 (Dow Jones)
|
02.09.26
|Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf (finanzen.at)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Nokia-Aktie im Minus: KI-Sparte boomt, doch Nettogewinn schrumpft deutlich (finanzen.at)
|
23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,52
|0,00%
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|16 960,00
|-2,25%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|9,20
|0,55%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|9,33
|1,50%
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