Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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08.06.2026 18:00:00
What's Wrong With Walmart Stock?
Walmart (NASDAQ: WMT) reported earnings in May, and while the business did well, the stock has been sliding in recent weeks, down around 8% in the past month. Its valuation has now fallen below $1 trillion, although the stock remains in positive territory for the year.For what's been a fairly safe investment to hang on to, it may be a concerning situation for investors. What's behind the sudden bearishness? Could this be a good time to buy the top retail stock on the dip, or could there be greater headwinds looming?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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