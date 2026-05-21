FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Walmart nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 155 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe vor allem dank des weiter gewachsenen Onlinehandels stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Die negative Kursreaktion auf den vorsichtigen Ausblick auf das zweite Quartal hält sie nicht für gerechtfertigt. Eine Anhebung der Unternehmensziele im zweiten Halbjahr sei möglich./rob/gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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