LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen mit einem Kursziel von 132 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Handelskonzerns bleibe weiterhin beeindruckend - nicht nur im Einzelhandel, schrieb Seth Sigman am Freitag. Im ersten Quartal habe die Gewinnentwicklung damit aber nicht Schritt gehalten. Er geht aber weiter davon aus, dass das derzeit gestörte Marktumfeld für Walmarkt ein Vorteil sein wird./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:52 / GMT



