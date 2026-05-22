Walmart Aktie
|105,34EUR
|0,58EUR
|0,55%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen mit einem Kursziel von 132 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Handelskonzerns bleibe weiterhin beeindruckend - nicht nur im Einzelhandel, schrieb Seth Sigman am Freitag. Im ersten Quartal habe die Gewinnentwicklung damit aber nicht Schritt gehalten. Er geht aber weiter davon aus, dass das derzeit gestörte Marktumfeld für Walmarkt ein Vorteil sein wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 132,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel*:
8,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name::
Seth Sigman
|
KGV*:
-
Analysen zu Walmart
|10:49
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
