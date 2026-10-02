American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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02.10.2026 14:15:00
Where Will American Express Stock Be in 2031?
It's been an uncomfortable past few weeks for American Express (NYSE: AXP) shareholders. The credit card company's stock is down nearly 20% from July's peak, moving back within sight of March's 52-week low -- partly on worries about rising costs and partly on concerns about the overall health of the economy.
Experienced investors understand that this is just a typical short-term pullback within the confines of long-term progress. If you look at the bigger picture, you'll like where this stock is likely going, making this dip a compelling buying opportunity.
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|32 700,00
|-0,18%
|American Express Co.
|269,00
|0,19%
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