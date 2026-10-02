American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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02.10.2026 14:15:00

Where Will American Express Stock Be in 2031?

It's been an uncomfortable past few weeks for American Express (NYSE: AXP) shareholders. The credit card company's stock is down nearly 20% from July's peak, moving back within sight of March's 52-week low -- partly on worries about rising costs and partly on concerns about the overall health of the economy.

Experienced investors understand that this is just a typical short-term pullback within the confines of long-term progress. If you look at the bigger picture, you'll like where this stock is likely going, making this dip a compelling buying opportunity.

Image source: Getty Images.

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American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 32 700,00 -0,18% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 269,00 0,19% American Express Co.

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