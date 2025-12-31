:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
31.12.2025 23:30:00
Where Will Pfizer Be in 5 Years?
Pfizer (NYSE: PFE) is one of the world's largest drugmakers. That doesn't guarantee the company's success, but it does provide the company with some important long-term advantages.Currently, however, Pfizer is facing significant headwinds, and the stock has declined roughly 60% from its 2021 highs. For long-term investors who can handle a little adversity, this could be a buying opportunity.A stock doesn't lose 60% of its value randomly, and Pfizer is dealing with very real issues right now. However, some of that drop is attributable to investor enthusiasm running a bit too hot during the coronavirus pandemic. At that point, Pfizer was one of the few pharmaceutical companies that was offering a COVID-19 vaccine.
Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 560,00
|0,37%
|Pfizer Inc.
|21,27
|-0,12%