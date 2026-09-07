Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.09.2026 11:15:00
Where Will Tesla Be in 5 Years?
In typical fashion, Tesla (NASDAQ: TSLA) has been an extremely volatile stock to own in the past five years. During this time, the share price fell at least 30% on three separate occasions.But unlike historical trends, this electric vehicle (EV) stock has underperformed the S&P 500 index over the trailing half decade. It's up only 54% during this time (as of Sept. 4), while the benchmark has climbed 71%.This business continues to live in the spotlight, which will certainly result in persistently heightened volatility for investors to deal with. Where will Tesla be in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
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|24.07.26
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