AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.07.2026 01:14:13
Why Advanced Micro Devices Stock Tanked on Tuesday
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) might be the company behind some of the more dependable microchips on the market, but its stock was wobbly on the second trading day of the week. On reports that yet another artificial intelligence (AI) company aims to develop its own specialty processors for the technology, investors sold AMD stock, leaving it with a loss of almost 7%. Early Tuesday morning, Reuters reported that Chinese AI developer DeepSeek is planning its own AI chip. If the company is successful, at the very least it would gain independence from its current supplier, AMD, and peer/rival Nvidia. If the chip resonates with other AI businesses, though, it could directly threaten the AMDs and Nvidias of this world. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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06.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
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06.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|25.06.26
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|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|17.06.26
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|01.06.26
|AMD Overweight
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|06.05.26
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|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|22.04.25
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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