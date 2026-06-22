Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.06.2026 18:15:18
Why Alphabet Stock Just Crashed
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock tumbled 6% through 11:50 a.m. ET Monday on some bad news from HR:Apparently, two of the tech giant's biggest AI wizards have jumped ship -- for two of Alphabet's biggest competitors in the AI space.Image source: Google.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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