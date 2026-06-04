Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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04.06.2026 19:11:20
Why Alphabet Stock Popped Today
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock jumped 3.5% through 12:45 p.m. ET Thursday on -- what else? -- new developments in artificial intelligence.Alphabet and Palantir (NASDAQ: PLTR) announced today "a multi-tiered partnership" integrating Google's BigQuery cloud data warehouse with Palantir's Foundry data operating platform, enabling the two products to work better together. The companies are likewise working to connect Palantir's Artificial Intelligence Platform (AIP) with Google's Gemini large language model (LLM). Coming on the heels of yesterday's news that Gemini more than doubled in size over the past year, passing 900 million monthly active users, you can see how this might get investors excited about Alphabet stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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