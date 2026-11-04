Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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04.11.2026 14:44:11
Why Altria Group Shares Bumped 15.9% Higher In October
Shares of Altria Group (NYSE: MO) jumped 15.9% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. The tobacco giant is not the most exciting stock, but it keeps delivering steady earnings for shareholders and is being prized as a safe haven amid market volatility. The company reported strong earnings last quarter, and investors were pleased with the results.
Here's why the stock was up in October, and whether shares are a buy right now.
Altria sells tobacco and nicotine products, primarily in the United States market. Last quarter, it delivered solid results despite the decline in cigarette usage in the country.
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