Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.04.2026 20:21:27
Why Amazon Rallied Today
Shares of e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ: AMZN) rallied on Thursday, up as much as 5.7%, before retreating to a 4.2% gain as of 1:13 p.m. EDT.Several AI-related stocks were up today, but Amazon seemed to get an extra boost from CEO Andy Jassy's annual letter to shareholders, which was published this morning.Amazon stock has been under a bit of pressure ever since the management forecast spending some $200 billion this year on capital expenditures, largely on AI data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|200,00
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.