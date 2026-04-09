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Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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09.04.2026 03:33:55

Why Amazon Stock Jumped Today

Shares of Amazon.com (NASDAQ: AMZN) climbed on Wednesday, following several positive developments.Image source: The Motley Fool.The U.S. and Iran agreed to a two-week ceasefire that will reportedly allow shipping through the Strait of Hormuz to resume. Roughly 20% of global oil and natural gas shipments flow through this vital waterway. Energy prices declined on the news as concerns about long-term supply disruptions eased. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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