Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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05.08.2026 10:37:00
Why Big Tech's AI Data Centers Are Turning to Bloom Energy for Power
It's certainly no secret that artificial intelligence data centers are popping up everywhere, with plenty more left to build. In fact, real estate management firm JLL predicts that AI data centers will collectively need 200 gigawatts of electricity by 2030, up from just over 100 gigawatts today.And it's fitting that this growth outlook is measured in power rather than footprint, since that's the bigger bottleneck now and for the foreseeable future. Utility companies just aren't ready to deliver the electricity that the artificial intelligence infrastructure industry increasingly needs.Fortunately, there's a smart solution that's moving away from the fringes and into the mainstream. That's hydrogen fuel cell technology, like that offered by Bloom Energy (NYSE: BE).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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