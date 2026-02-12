Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
12.02.2026 16:29:53
Why Cisco Stock Dropped After Earnings Today
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) stock tumbled 9.7% through 10:10 a.m. ET Thursday despite beating on both top and bottom lines in its fiscal Q2 2026 earnings report last night.Analysts expected Cisco to earn $1.02 per share on $15.1 billion in sales, but Cisco actually earned $1.04 per share (adjusted for one-time items) on sales of $15.3 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
