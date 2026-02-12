Cisco Aktie

12.02.2026 16:29:53

Why Cisco Stock Dropped After Earnings Today

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) stock tumbled 9.7% through 10:10 a.m. ET Thursday despite beating on both top and bottom lines in its fiscal Q2 2026 earnings report last night.Analysts expected Cisco to earn $1.02 per share on $15.1 billion in sales, but Cisco actually earned $1.04 per share (adjusted for one-time items) on sales of $15.3 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
