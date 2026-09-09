Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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10.09.2026 01:49:57
Why Comcast Stock Plummeted on Wednesday
Entertainment giant Comcast (NASDAQ: CMCSA) wasn't looking so big on the stock exchange during Wednesday's trading session. Investors sold out of the company after digesting remarks from its CFO indicating weakness in certain aspects of its business. By the end of the trading day, Comcast's stock had lost almost 7% of its value.
Comcast, whose major asset is the sprawling NBCUniversal division (and within it, the Universal Studios theme parks), presented at the annual Goldman Sachs Communacopia + Technology conference. CFO Jason Armstrong updated attendees and other interested parties on the company's operations.
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