CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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27.08.2026 20:50:18
Why CrowdStrike Stock Skyrocketed Today
Shares of CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) charged sharply higher on Thursday, gaining as much as 19.7% in early trading. As of 2:42 p.m. ET, the stock was still up 19.6%.The catalyst that sent the cloud-based cybersecurity specialist higher was financial results that blew past expectations.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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