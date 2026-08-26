Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent leichter bei 29 170,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 29 130,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 209,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 096,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 264,87 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,260 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 128,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30 001,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 525,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 15,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 4,11 Prozent auf 922,00 USD), Western Digital (+ 3,96 Prozent auf 468,59 USD), Seagate Technology (+ 3,42 Prozent auf 849,77 USD), Datadog A (+ 3,04 Prozent auf 229,76 USD) und Fortinet (+ 2,29 Prozent auf 157,18 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Ferrovial International SE Registered (-4,89 Prozent auf 59,95 USD), Intuit (-4,06 Prozent auf 342,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,53 Prozent auf 122,35 USD), Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 24,46 USD) und Nebius (-2,82 Prozent auf 215,70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 815 017 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at