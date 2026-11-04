Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
04.11.2026 17:25:55
Why Datadog Stock Took a Dive Today
Shares of Datadog (NASDAQ:DDOG) were sharply lower Wednesday, diving as much as 14.6%. As of 11:11 a.m. ET, the stock was still down 13.8%.
The catalyst that sent the cloud monitoring, analytics, and security company lower was the company's quarterly financial report, which failed to inspire investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.11.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|156,20
|0,77%
|Dive Inc. Registered Shs
|600,00
|1,52%