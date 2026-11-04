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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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04.11.2026 17:25:55

Why Datadog Stock Took a Dive Today

Shares of Datadog (NASDAQ:DDOG) were sharply lower Wednesday, diving as much as 14.6%. As of 11:11 a.m. ET, the stock was still down 13.8%.

The catalyst that sent the cloud monitoring, analytics, and security company lower was the company's quarterly financial report, which failed to inspire investors.

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