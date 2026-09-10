Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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10.09.2026 16:25:24
Why Did Sandisk Stock Slump Today?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock slumped 3.8% through 10:05 a.m. ET Thursday morning, giving back all the gains the stock enjoyed from yesterday's endorsement by Citigroup.
I think that's a mistake.
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