NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ 100 mittags

Das macht der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,72 Prozent auf 29 245,92 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29 056,58 Punkten, nach 29 456,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 992,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 267,42 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ 100 28 274,20 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Wert von 30 513,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23 415,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Apple (+ 2,61 Prozent auf 325,13 USD), Constellation Energy (+ 2,04 Prozent auf 280,38 USD), Sandisk (+ 2,02 Prozent auf 1 598,42 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,89 Prozent auf 814,17 USD) und Western Digital (+ 1,41 Prozent auf 456,89 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-8,70 Prozent auf 517,25 USD), CrowdStrike (-6,80 Prozent auf 215,29 USD), Palo Alto Networks (-5,54 Prozent auf 360,95 USD), Cadence Design Systems (-5,50 Prozent auf 320,15 USD) und Lumentum (-4,69 Prozent auf 871,84 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,519 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at