Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.07.2026 19:15:07
Why Did SpaceX Stock Drop Today?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) was added to the Nasdaq-100 index before the market opened today, so investors might be surprised to see SpaceX shares fall. When a company's stock is added to an index, it can rise due to passive buying by mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) that are required to hold the entire index. So why were SpaceX shares down by 5.2% at 12:45 p.m. ET today? Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Tesla
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