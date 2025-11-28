Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.11.2025 17:03:21
Why Did Tesla Stock Jump 10% This Week?
Lagging electric vehicle (EV) sales have continued for Tesla (NASDAQ: TSLA). This week, data from the European Automobile Manufacturers' Association showed that the EV maker's European sales plunged 48.5% in October compared to the same period last year. That new sales data didn't hurt Tesla stock, though. Shares have jumped 9.8% this week alone, as of late-morning Friday trading, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. That's because CEO Elon Musk has investors focusing on something other than EV sales. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
