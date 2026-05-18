Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.05.2026 09:25:14
Why does Amazon have no Western rivals?
The internet giant dwarfs other online retailers on both sides of the Atlantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
16:14
|Sammelklage gegen Amazon: Kläger gehen von Scheitern aus (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.05.26
|Konkurrenzdruck im Logistiksektor - Wird Amazon tatsächlich zur Bedrohung für FedEx und UPS? (finanzen.at)