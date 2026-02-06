FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
06.02.2026 17:41:07
Why FedEx Stock Soared This Week
Why FedEx Stock Soared This Week

A rotation out of tech names and into industrials has shares of FedEx (NYSE: FDX) flying this week. As of midday Friday, the stock of the transportation services company surged 13.3%, according to data from S&P Global Market Intelligence. FedEx shares have now jumped by more than 26% so far this year. That's about double the return of the Dow Jones Transportation Index year to date.
Analysen zu FedEx Corp.
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
