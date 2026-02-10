Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
10.02.2026 20:03:41
Why Fiserv Stock Is Racing Higher Today
Fiserv (NASDAQ: FISV) reported fourth quarter 2025 financial results this morning, and while the company's chief financial officer, Paul Todd, stated that the company's "fourth quarter results and 2026 guidance are in line with what we outlined in October," investors are, nonetheless, celebrating the performance -- one that exceeded analysts' expectations.As of 1:56 p.m. ET, shares of the financial technology company are up 5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
