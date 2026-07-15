Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
15.07.2026 05:00:02
Why Goldman Sachs Stock Jumped Today
Shares of Goldman Sachs (NYSE: GS) popped on Tuesday after the investment banking leader delivered strong second-quarter profits. Image source: Getty Images.Goldman's net revenue rose 39% year over year to $20.3 billion, with impressive growth across its major business segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
14.07.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
14.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.07.26
|Börse New York in Grün: So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
14.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.07.26
|Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 steigen (finanzen.at)
|
14.07.26