Goldman Sachs Aktie
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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
Goldman Sachs Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 826 US-Dollar belassen. Goldman Sachs habe ein durchwachsenes erstes Quartal hinter sich - mit einem schwächeren Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen, aber einem starken Investmentbanking und Aktien-Geschäft, schrieb Kian Abouhossein am Montag in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen für den diesjährigen Gewinn dürfte sich nicht allzu viel ändern, glaubt er. Für die im Investmentbanking-Mix mehr auf Aktiengeschäfte ausgerichteten Wettbewerber UBS und Morgan Stanley wertet er die Resultate positiv. Hingegen habe die Deutsche Bank, die den Fokus stärker auf dem Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen habe, bereits angedeutet, dass dieses sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas schwächer entwickelt habe./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Goldman Sachs Neutral
|
Unternehmen:
Goldman Sachs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 826,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 878,21
|
Abst. Kursziel*:
-5,95%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 890,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,27%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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