Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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13.04.2026 15:22:14

Goldman Sachs Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
Unternehmen:
Goldman Sachs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1 030,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 868,41 		Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 873,79 		Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name::
Gerard Cassidy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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