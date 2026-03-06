CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
06.03.2026 04:31:00
Why I'm Still Not Buying CrowdStrike Stock
Cybersecurity specialist CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) has had a very strong week, with shares rising about 12% since late February. The gain has been, in part, fueled by a strong fiscal fourth-quarter earnings report. The company, which operates a massive cybersecurity platform that protects endpoints, cloud workloads, and identity, posted revenue and adjusted earnings per share that both exceeded consensus analyst estimates. In addition, the company provided an upbeat outlook. But investors should think twice before they race to buy shares of the cybersecurity stock. It's still risky -- maybe too risky.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu CrowdStrike
