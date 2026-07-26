Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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26.07.2026 03:16:34

Why Is Everyone Talking About Netflix Stock?

I think the primary reason people are talking about Netflix (NASDAQ: NFLX) is because of the price crash.*Stock prices used were the afternoon prices of July 22, 2026. The video was published on July 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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