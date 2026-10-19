eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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19.10.2026 14:49:12
Why Is PayPal Stock Trending Monday?
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Nachrichten zu PayPal Inc
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15.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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12.10.26
|Erste Schätzungen: PayPal präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.