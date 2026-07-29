JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110244

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 01:54:23

Why JPMorgan Chase Stock Tumbled Today

Hump Day proved to be too much of an obstacle for JPMorgan Chase (NYSE: JPM) stock to overcome.The Federal Reserve's (Fed) Open Market Committee elected to keep its key interest rates unchanged, so Chase and other American banks won't see a sudden boost in their interest income. That discouraged investors enough to trade the shares down by almost 3% over Wednesday's trading session. The equity of Chase and other banks didn't decline more on that news because many market players, not to mention analysts and economists, were expecting it. Nevertheless, inflation continues to have a withering effect on both the U.S. and global economies, and at some point in the near future, it's almost a given that the Fed will hike rates again. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.