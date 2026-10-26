Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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26.10.2026 21:16:40
Why Lumentum Holdings Stock Soared 8.2% Today
After dropping 8.3% last week, Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) stock is starting the last week of October trading on an auspicious note. With a financial services firm initiating coverage and taking a bullish stance on the developer of optical and photonic technologies, investors have found sufficient grounds to click the buy button.
Lumentum shares closed 8.2% higher from their closing price on Friday, Oct. 23.
Image source: Getty Images.
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