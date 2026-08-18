Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.08.2026 19:28:04
Why Meta Platforms Stock Crashed Today
Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) traded sharply lower Tuesday morning, falling as much as 4.1%. As of 1:10 p.m. ET, the stock was still down 3.3%.The catalyst that sent the social media titan lower was the start of the company's latest child safety trial.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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