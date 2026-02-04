Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
04.02.2026 15:19:00
Why Microsoft Fell 11% in January
Shares of Microsoft (NASDAQ: MSFT) fell 11% in January, according to data from S&P Global Market Intelligence.Software stocks have been under pressure lately as investors fear the impact generative AI will have on their businesses. Additionally, other investors have been wondering whether artificial intelligence companies will be able to earn adequate returns on their massive capital spending.While Microsoft reported a solid beat on its first-quarter earnings and also unveiled a groundbreaking self-designed inference chip, the stock still fell, as its "mild beat" wasn't enough to allay those multiple fears.
Analysen zu Microsoft Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 940,00
|-4,41%
|Microsoft Corp.
|338,50
|1,39%
