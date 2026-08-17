Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.08.2026 21:28:52
Why Microsoft Stock Dropped Today
Investment banker Morgan Stanley sounded an alarm on the artificial intelligence industry this morning -- and took a chunk out of Microsoft's (NASDAQ: MSFT) market cap when it did it. AI revenue isn't rising as fast as AI cost, and Microsoft could end up poorer as a result. Shares of the mega-tech hyperscaler stock are down 3.2% through 1:45 p.m. ET.Image source: Microsoft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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