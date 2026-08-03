Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.08.2026 19:55:28

Why Microsoft Stock Is Surging Today

Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock is seeing another day of strong gains in this Monday's trading, with its share price up 5.2% as of 1:50 p.m. ET. The S&P 500 had risen 1.4% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was up 2.1%. The broader market is rallying today on news that the U.S. and Iran are once again negotiating to end the war. Microsoft stock is also getting a continued boost from the stellar earnings report that it published last week and new coverage from Goldman Sachs. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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