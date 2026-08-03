Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.08.2026 19:55:28
Why Microsoft Stock Is Surging Today
Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock is seeing another day of strong gains in this Monday's trading, with its share price up 5.2% as of 1:50 p.m. ET. The S&P 500 had risen 1.4% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was up 2.1%. The broader market is rallying today on news that the U.S. and Iran are once again negotiating to end the war. Microsoft stock is also getting a continued boost from the stellar earnings report that it published last week and new coverage from Goldman Sachs. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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20:04
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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18:00
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
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18:00
|SpaceX, SAP, Alibaba, Micron, Amazon, Rheinmetall, Microsoft - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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18:00
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16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
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16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
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|30.07.26
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|30.07.26
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|RBC Capital Markets
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|30.07.26
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