Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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04.09.2026 05:56:49
Why MiniMed Stock Was Soaring This Week
Highly specialized medical device maker MiniMed Group (NASDAQ: MMED) was highly prized by investors over the past few trading days. That stood to reason, as the company unveiled first-quarter fiscal 2027 results that comfortably exceeded revenue expectations.As of late Thursday evening, the company's shares were up by nearly 19% week to date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.MiniMed, which focuses on diabetes care, booked net sales of $843 million, up a sturdy 17% year over year. Much of this came from outside our borders, as international net sales rose by 18% to hit $603 million. That figure for the medical device company's native U.S. market was $240 million, 13% higher than the same quarter of fiscal 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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