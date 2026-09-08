Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
08.09.2026 21:25:01
Why Nebius Stock Jumped Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) were moving higher today, even as the broad market was down, after the neocloud stock announced a new partnership with Palantir (NASDAQ: PLTR).
As of 2:29 p.m. ET, Nebius was up 8.9% on the news.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
08.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Nebius to participate in upcoming investor conferences (EQS Group)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|211,05
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.